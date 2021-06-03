Россия уступила Канаде в рамках четвертьфинала ЧМ по хоккею

В четверг, 3 июня, состоялся матч Россия-Канада в рамках четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею-2021. Победителями самого ожидаемого на ЧМ противостояния стали канадцы.

Первую шайбу в ворота противника забили россияне. Хоккеист Евгений Тимкин во втором периоде (35) принес своей команде очко.

В третьем периоде на 46-минуте игры Адам Хенрик сравнял счет. Спортсмен в касание забросил шайбу из слота.

В итоге, Канада вырвала победу в овертайме. Шайбу в ворота россиян забросил Эндрю Манжипан (63). Подопечные тренера Валерия Брагина уступили со счетом 1:2.

ЧМ по хоккею-2021 проходит в Риге. Россияне и канадцы сыграли друг с другом в 42-й раз за всю историю. Полуфинальные матчи пройдут 5 июня, финал - 6 июня.