Ветеран Василий Пронин отреагировал на информацию о задержании обманувших его злоумышленников

Ветеран Василий Пронин, у которого злоумышленники обманным путем выманили 400 тысяч рублей, в беседе со «Звездой» подтвердил, что знает о задержании подозреваемых в преступлении.

«Объявили, что нашли мошенников. Пока не знаю (подробности. - Прим. ред.). Дальше посмотрим, как пойдет», - рассказал Василий Гаврилович.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против 96-летнего ветерана Василия Пронина, находившегося на Параде Победы на трибуне рядом с Владимиром Путиным.

Как ранее «Звезде» рассказал сам Пронин, злоумышленники разработали хитроумную схему. Ему позвонил человек, который представился участковым. Ветерану сказали, что у него в районе якобы орудуют бандиты и уже есть случаи, когда у женщины отобрали крупную сумму. Через несколько часов ему позвонил другой человек и начал угрожать расправой, если пенсионер не снимет 400 тысяч рублей. В результате он обналичил необходимую сумму в банке, приехал домой и сбросил деньги в пакете с балкона мошеннику, который уже поджидал внизу. Все эти действия были необходимы якобы для поимки мошенника, уточнил Пронин.

Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. Во время Парада Победы 9 Мая он сидел на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным, который укрыл ветерана курткой от холода.