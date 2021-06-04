Серия взрывов прогремела на оборонном предприятии в Сербии

В ночь на пятницу, 4 июня, в районе сербского города Чачак, расположенного недалеко от Белграда, прогремели взрывы на складе оборонного предприятия «Слобода». Там производят патроны, артиллерийские снаряды, топливо для ракет и взрывчатые вещества.

Эпицентром стало помещение с готовой продукцией. С территории завода успели эвакуировать рабочих. В расположенных неподалеку домах выбило стекла, а людям приходилось прятаться в подвалах.

Как заявил министр обороны Сербии Александар Вулин, ситуация находится под контролем, пострадавших нет.

«С 1.30 утра я на прямой связи с главой Сектора по ЧС и директором полиции. На место прибыли 35 пожарных из Сектора по ЧС, а также 10 дежурных пожарных. Больше всего мы боялись, что кто-то не эвакуирован, к счастью, все работники предприятия эвакуированы», - заявил он в эфире канала РТС.

Пожарные на склад зайти пока не могут, сохраняется опасность новых взрывов. На месте инцидента находятся следственные органы.