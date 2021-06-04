Чернышенко оценил перспективы развития внутреннего туризма в России

В России много прекрасных мест для отдыха, при этом существуют стереотипы, а россияне привыкли отдыхать не в стране. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал корреспонденту «Звезды» на полях Петербургского международного экономического форума. При этом, отметил он, у туристической отрасли есть большой потенциал.

«Для того чтобы было адекватное конкурентное предложение, для начала, нужно создать инфраструктуру, адекватные сервисы по конкурентным ценам, и это фокус нашего внимания. Потому что, я уверен, если будут условия, сопоставимые с традиционными курортами, то наши граждане, конечно, будут отдавать предпочтение нашим курортам», - заявил вице-премьер.

По его словам, чтобы конкурировать в честной борьбе за своего потребителя, необходимо создать адекватное предложение, а также повышать качество услуг.

«Конечно, качество услуг будем повышать. Для этого и создан национальный проект “Туризм и индустрия гостеприимства”», - уточнил Чернышенко.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туризм внутри России может полностью восстановиться в начале 2022 года. Она добавила, что по динамике восстановления отрасли с прошлого года Россия находится в лидерах среди всех стран. Прошлый год отрасль закончила с показателем 60% внутреннего турпотока от уровня 2019 года, в этом году прогнозируется восстановление отрасли на 80%, отметила руководитель ведомства.