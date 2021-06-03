В Ростуризме назвали сроки полного восстановления турпотока внутри страны

Туризм внутри России может полностью восстановиться в начале 2022 года. Такое предположение сделала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы ожидаем, что полностью показатели внутреннего туризма восстановятся в начале 2022 года», - сказала она ТАСС на ПМЭФ-2021.

Догузова добавила, что по динамике восстановления отрасли с прошлого года Россия находится в лидерах среди всех стран. Прошлый год отрасль закончила с показателем 60% внутреннего турпотока от уровня 2019 года, в этом году прогнозируется восстановление отрасли на 80%, отметила руководитель ведомства.

«При этом в курортных и природных территориях мы ожидаем прирост 15-20% к показателям 2019 года, как в деньгах, так и в туристах», - добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года в рамках поддержки внутреннего туризма.