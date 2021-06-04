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Путин подписал закон о запрете на участие в выборах причастных к экстремизму

Иван Линдеманн
12:45 04.06.2021
В тексте закона говорится, что на уже состоявшиеся выборы новые нормы не распространяются.
Путин подписал закон о запрете на участие в выборах причастных к экстремизму
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что вышеуказанные лица не смогут участвовать в выборах временно: если речь идет о руководителях организаций, то в течение пяти лет, если речь идет о рядовых участниках и тех, кто оказывал им финансовую или иную помощь, то в течение трех лет с момента признания объединения экстремистским.

Проект данного закона был внесен в Госдуму в мае. Она приняла его в третьем чтении. Совет Федерации одобрил документ 2 июня.

В тексте закона также говорится, что на уже состоявшиеся выборы новые нормы не распространяются.

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