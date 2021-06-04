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Опубликованы кадры задержания подозреваемых в мошенничестве против 96-летнего ветерана Пронина

Анна Назайкина
12:43 04.06.2021
Двое злоумышленников были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Министерство внутренних дел РФ опубликовало кадры задержания подозреваемых в мошенничестве против 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который на Параде Победы находился на трибуне рядом с Владимиром Путиным.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых в преступлении. Двое злоумышленников были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как отмечается, в ходе обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты средства связи, банковские карты, деньги и другие предметы, имеющие значение для следствия.

«Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется. Реализация комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается», - заявила Волк.

Как ранее «Звезде» рассказал сам Пронин, злоумышленники разработали хитроумную схему. Ему позвонил человек, который представился участковым. Ветерану сказали, что у него в районе якобы орудуют бандиты и уже есть случаи, когда у женщины отобрали крупную сумму. Через несколько часов ему позвонил другой человек и начал угрожать расправой, если пенсионер не снимет 400 тысяч рублей.

В результате он обналичил необходимую сумму в банке, приехал домой и сбросил деньги в пакете с балкона мошеннику, который уже поджидал внизу. Все эти действия были необходимы якобы для поимки мошенника, уточнил Пронин.

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