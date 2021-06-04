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В Кремле заявили, что определенности по встрече Путина с Зеленским нет

Иван Линдеманн
12:12 04.06.2021
По словам Пескова, перед саммитом глав России и Украины должна быть проделана домашняя работа.
В Кремле заявили, что определенности по встрече Путина с Зеленским нет
© Фото: vladimir_zelenskiy95, Пресс-служба президента РФ
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Определенности по встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

По его словам, перед саммитом глав России и Украины должна быть проделана домашняя работа. Как заявил Песков, фоном идет настрой Киева на подмену Минский соглашений.

«Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», - сказал он журналистам.

Также Песков напомнил, что украинская сторона не раз говорила, что Зеленский намерен обсудить Крым, но это, по словам пресс-секретаря президента РФ, «субстантивное предложение».

«Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит», - добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин готов на встрече с Зеленским обсуждать Крым, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России.

В Министерстве иностранных дел Украины в конце мая сообщили, что Зеленский намерен провести переговоры с президентом США Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным. Переговоры главы российского государства с американским лидером пройдут 16 июня в Женеве.

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