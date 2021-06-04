В Польше отреагировали на отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe

Власти Польши считают опасными для страны и соседних государств попытки блокировки строительства газопровода Baltic Pipe. Об этом заявил заместитель главы МИД страны Марчин Пшидач.

«Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы... Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран. В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее. Рассчитываем на благосклонность датского правительства», - сказал он в эфире Польского радио.

Ранее стало известно, что Датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешения, выданного управлением по охране окружающей среды на строительство Baltic Pipe.

Тогда уточнялось, что основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы.

При этом заместитель директора Energinet Мариан Краг отмечал, что в 2019 году разрешение на строительство выдали с оговоркой о необходимости проведения всех работ «по обеспечению качественных условий жизни (для животных)». Было подчеркнуто, что апелляционный совет заявил, что все соответствующие меры должны были быть проработаны еще до выдачи разрешения.