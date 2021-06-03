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Дания отозвала решение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Виктория Ивашечкина
22:53 03.06.2021
Основанием для аннулирования стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы.
Дания отозвала решение на прокладку газопровода Baltic Pipe
© Фото: Jens Büttner globallookpress
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Датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, которое было выдано ранее управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe.

«31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», - говорится в сообщении на сайте датского оператора транспортной системы Energinet.

Отмечается, что основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы.

При этом заместитель директора Energinet Мариан Краг отмечает, что в 2019 году разрешение на строительство было выдано с оговоркой о необходимости проведения всех работ «по обеспечению качественных условий жизни (для животных)».

Краг подчеркнул, что Апелляционный совет заявил, что все соответствующие меры должны были быть проработаны еще до выдачи разрешения.

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