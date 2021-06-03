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Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

Олеся Степакова
09:43 03.06.2021
Как уточняется, поддержка бедных в понимании граждан РФ означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности.
Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных
© Фото: photochur, Pixabay
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Согласно опросу ВЦИОМ, большая часть россиян - 54% - согласны платить более высокие налоги при условии того, что бедные граждане будут получать от государства больше поддержки. В основном такой вариант выбрали респонденты в возрасте 60 лет и старше, сообщает РБК, со ссылкой на данные опроса.

Как уточняется, поддержка бедных в понимании россиян означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Еще 28% опрошенных считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами самым лучшим для себя образом.

При этом 45% респондентов предпочли бы платить больше налогов, если это обеспечит им уверенность в доступности и высоком качестве госуслуг.

Исследование показало, что большинство россиян - 83% - поддерживает прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить, а еще 13% высказались за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект о введении налога на роскошь с 1 января 2022 года для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Документ направлен для утверждения в правительство. По словам руководителя партии в Госдуме Сергея Миронова, предлагается создать механизм для снижения уровня социального неравенства, применяемого во многих странах мира. Предполагается, что налог будут выплачивать организации, индивидуальные предприниматели и физлица. 

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