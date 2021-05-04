Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь

Анна Касаткина
18:28 04.05.2021
Предполагается, что новый налог может быть введен с 1 января 2022 года.
В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект о введении налога на роскошь с 1 января 2022 года для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Документ направлен для утверждения в правительство.

По словам руководителя партии в Госдуме Сергея Миронова, предлагается создать механизм для снижения уровня социального неравенства, применяемого во многих странах мира.

«Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами», - цитирует Миронова сайт «Справедливой России».

Он подчеркнул, что в стране наблюдается высочайший уровень социального неравенства и бедности, и эта ситуация продолжает ухудшаться. В то же время объемы продаж элитного жилья только возрастают.

Предполагается, что налог будут выплачивать организации, индивидуальные предприниматели и физлица. Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности, уточнили авторы законопроекта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:37 В стране и мире
Из России временно запретили вывозить гречку
17:46 В стране и мире
Видео
СМИ: развод Билла Гейтса может стать одним из самых дорогих в истории
15:13 В стране и мире
Видео
От униформиста до знаменитого дрессировщика: Эдгард Запашный рассказал о творческом пути Багдасарова
11:47 Спорт
Видео
«Я разозлилась»: Тансыккужина рассказала, как скандал с флагом РФ повлиял на ее игру на ЧМ по шашкам
11:46 В стране и мире
Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2»
Популярное
Популярное
Видео
Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Видео
Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.