В США заявили о планах ускорить развертывание гиперзвукового оружия

США планируют ускорить переход к гиперзвуковому оружию. Этим целям отвечает военный бюджет на 2022 год, заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт.

«Бюджет на 2022 финансовый год предусматривает приобретение этих систем, поскольку эти системы разрабатываются в количествах, выходящих за рамки. Таким образом, мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала», - приводит его слова издание National Defense.

Также Уайт заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты занимаются разработкой как оборонительных, так и наступательных систем в этой сфере. Кроме того, Вашингтон изучает возможности многосферной платформы, которая потребует целой серии гиперзвуковых вооружений.

В начале апреля 2021 года ВВС США сообщили о неудаче во время испытания гиперзвукового оружия. Из-за возникших проблем не запустилась ракета-носитель.