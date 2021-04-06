ВВС США сообщили о неудаче во время испытания гиперзвукового оружия

США потерпели неудачу во время испытаний новейшего гиперзвукового оружия, прошедших 5 апреля. Об этом говорится в распространенном заявлении американских ВВС.

«ВВС США потерпели неудачу в испытаниях технологии гиперзвукового оружия. Пятого апреля во время первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», - приводят РИА Новости сообщение военно-воздушных сил страны.

Летом прошлого года исследовательская служба американского Конгресса распространила информацию, согласно которой профильные институты Вооруженных сил США занимались работой по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike - планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа «Вирджиния»), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon - планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon - боевой блок, который способен развивать скорость до 20 махов и с дальностью полета около 925 километров).

В конце марта 2021 года американский Конгресс выпустил доклад, в котором было сказано, что власти США признали проблемы с реализацией программы развертывания гиперзвукового оружия. В документе, в частности, отмечалось, у государства нет достаточно развитых технологий для создания такого типа вооружения.