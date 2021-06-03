Диетолог рассказала о правильном питании без отказа от любимых блюд

Британский диетолог Керри Мейджор рассказала, как правильно питаться, не подсчитывая при этом калории. По ее словам, совсем не обязательно отказываться от любимой еды, стоит лишь употреблять продукты из пяти групп в необходимом количестве.

Как уточнила диетолог, все продукты делятся на пять групп: сложные углеводы, белок, фрукты и овощи, молочные продукты, а также жиры и масло, цитируют «Известия» Instagram британского специалиста.

В день необходимо есть порцию сложных углеводов и белка размером с кулак, треть или половину тарелки овощей и один фрукт, весом до 80 граммов, уточнила Мейджор. Порция жиров и масла должна быть соразмерной большому пальцу руки. Молочные продукты необязательно есть каждый день, но, если вы не можете от них отказаться, то их оптимальное число в ежедневном рационе – не более трех порций.

Ранее диетолог Наталья Круглова в беседе со «Звездой» рассказала, как выбрать идеальное блюдо для завтрака. По ее словам, важно, чтобы в нем присутствовали продукты, содержащие сложные углеводы. Это могут быть, например, каши либо зерновые мюсли.