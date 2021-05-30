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Правильное утро: назван идеальный завтрак для худеющих

Анна Берестовая
04:20 30.05.2021
Диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак для похудения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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При выборе блюд для завтрака важно, чтобы в них присутствовали продукты, содержащие сложные углеводы. Это могут быть, например, каши либо зерновые мюсли. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в беседе со «Звездой». Она также отметила важность наличия в утреннем питании полноценных белков.

«Это может быть, например, омлет. Это может быть какое-то блюдо из творога. Какое-то нежирное мясо либо рыба и что-то, что содержит пищевые волокна. Это могут быть либо овощи, либо фрукты, либо сухофрукты - что удобно, в общем-то, человеку использовать», - указала эксперт.

По словам Кругловой, завтрак - это достаточно основательный прием пищи, и он должен быть таким, в том числе, для похудения. Если стоит цель снизить вес, важно, чтобы человек не испытывал сильного голода в течение дня.

«Были исследования, которые показывают, что люди, которые не завтракают либо завтракают неплотно, они как правило переедают во второй половине дня. Что, соответственно, мешает их снижению веса, а в некоторых ситуациях может даже провоцировать увеличение веса», - объяснила специалист.

Ранее диетолог сообщила, сколько овощей и фруктов необходимо съедать ежедневно для поддержания здоровья. Минимальной нормой, установленной, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, является 400 граммов данных продуктов в день.

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