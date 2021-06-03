Россиянка поделилась подробностями аварии с шестью пострадавшими в Египте

Юлия Шлыкова, которая этой ночью вместе с другими туристами из России попала в ДТП в Египте, рассказала телеканалу «Звезда» о своем состоянии.

«У меня рука болит, и губа разбита. У моего молодого человека трещина в ключице, его в больницу сейчас забрали. Есть другие пострадавшие», - заявила она.

Когда россиян выпишут из больницы, Юлия не уточнила. По ее голосу можно судить, что девушке было довольно тяжело разговаривать.

Всего в результате аварии травмы получили шестеро россиян. ДТП произошло на трассе между Каиром и Хургадой. В микроавтобус, в котором ехали 10 человек, на большой скорости врезался легковой автомобиль. От удара автобус перевернулся.

Позднее в больнице рассказали, что одна из туристок погибла. Состояние других россиян находится в пределах нормы.