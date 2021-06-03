Невролог рассказал о связи рака с подергиванием глаза

Подергивание глаза может сигнализировать о наличии рака. С таким заявлением выступил невролог Александр Евдокимов.

По словам врача, нервный тик чаще всего возникает из-за проблемы центральной или периферической нервной системы. Как правило, они возникают из-за поражения лицевого нерва, энцефалитов, менингитов или онкологических заболеваний.

Евдокимов подчеркнул, что при вышеперечисленных болезнях глаз дергается длительное время.

«Они могут два, три, четыре месяца длиться. Если у вас тики более двух месяцев длятся - это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение», - сказал специалист «Пятому каналу».

Кроме того, нервный тик, отметил врач, может начаться из-за стресса, перенапряжения, частого использования гаджетов или высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника.