Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские ученые научились лечить агрессивную форму рака мозга

Анна Берестовая
04:59 28.05.2021
Красноярские ученые нашли способ борьбы с считавшимся неизлечимым раком мозга.
Российские ученые научились лечить агрессивную форму рака мозга
© Фото: photorevolution httpimagebroker.com#search Globallookpress
Читайте нас на:

Ученые из ведущего медицинского научного центра Сибири и Дальнего Востока​ КрасГМУ нашли способ лечения высокозлокачественной глиомы. Данное заболевание является одной из наиболее агрессивных форм рака мозга.

Исследования были проведены с использованием лабораторных мышей с специально подавленным медикаментозным путем иммунитетом. Лечить грызунов начинали после трех недель развития болезни, что приводило к заметному сокращению опухоли в размерах и проявлению зон ее разрушения.

Об этом сообщает ГТРК «Красноярск». Исследование было осуществлено совместно с учеными Института генетики и биомедицинских ресурсов Милана. Образцы лекарства от онкологии для проведения доклинических испытаний рассчитывают получить в следующие 3-5 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:59 В стране и мире
Российские ученые научились лечить агрессивную форму рака мозга
03:29 Армия
Видео
Связисты в деле: стартовали гонка полевых узлов и скоростная эстафета конкурса «Уверенный прием»
01:33 В стране и мире
Ребенка придавил упавший тренажер в Твери
00:36 В стране и мире
Путин поздравил россиян с Днем пограничника
00:22 В стране и мире
Детям не показывать: в Сочи арестовали нарушителей в костюмах зверей из мультфильмов
Популярное
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Врач рассказал, как уберечься от ожогов на шашлыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.