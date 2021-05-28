Российские ученые научились лечить агрессивную форму рака мозга
Красноярские ученые нашли способ борьбы с считавшимся неизлечимым раком мозга.
© Фото: photorevolution httpimagebroker.com#search Globallookpress
Ученые из ведущего медицинского научного центра Сибири и Дальнего Востока КрасГМУ нашли способ лечения высокозлокачественной глиомы. Данное заболевание является одной из наиболее агрессивных форм рака мозга.
Исследования были проведены с использованием лабораторных мышей с специально подавленным медикаментозным путем иммунитетом. Лечить грызунов начинали после трех недель развития болезни, что приводило к заметному сокращению опухоли в размерах и проявлению зон ее разрушения.
Об этом сообщает ГТРК «Красноярск». Исследование было осуществлено совместно с учеными Института генетики и биомедицинских ресурсов Милана. Образцы лекарства от онкологии для проведения доклинических испытаний рассчитывают получить в следующие 3-5 лет.