Российские ученые научились лечить агрессивную форму рака мозга

Ученые из ведущего медицинского научного центра Сибири и Дальнего Востока​ КрасГМУ нашли способ лечения высокозлокачественной глиомы. Данное заболевание является одной из наиболее агрессивных форм рака мозга.

Исследования были проведены с использованием лабораторных мышей с специально подавленным медикаментозным путем иммунитетом. Лечить грызунов начинали после трех недель развития болезни, что приводило к заметному сокращению опухоли в размерах и проявлению зон ее разрушения.

Об этом сообщает ГТРК «Красноярск». Исследование было осуществлено совместно с учеными Института генетики и биомедицинских ресурсов Милана. Образцы лекарства от онкологии для проведения доклинических испытаний рассчитывают получить в следующие 3-5 лет.