Спасенный во льдах: экипаж ледокола «Александр Санников» нашел пропавшего на Ямале пса
Псу грозила смертельная опасность – в любую минуту мог начаться ледоход.
© Видео: Телерадиокомпания «Импульс» | Новый Уренгой, ВКонтакте © Фото: Телерадиокомпания «Импульс» | Новый Уренгой, ВКонтакте
История потерявшейся во льдах Ямала собаки по кличке Айка завершилась чудесным спасением. Ее вызволил экипаж ледокола «Александр Санников».
Белоснежный пес сбежал от хозяйки больше недели назад. Питомцу грозила серьезная опасность – в любую минуту мог начаться ледоход, и пес рисковал утонуть в ледяной воде.
К счастью, его заметили моряки во время проведения работ на танкере. При помощи лакомства собаку удалось заманить на борт. Беглеца накормили, напоили и на воздушной подушке отправили домой.
Ранее на Сахалине произошла ситуация, где в роли спасителя для людей выступила уже собака. Медведь вышел к рабочим-вахтовикам, которые находились на кромке лесополосы. Их участь могла быть незавидной, однако хищника отогнала собака.