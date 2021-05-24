На Сахалине собака загнала медведя на дерево и спасла рабочих-вахтовиков

Взрослый медведь на Сахалине решил прогуляться и, покинув свою лесную гостеприимную территорию, вышел на кромку лесополосы к рабочим-вахтовикам. Однако поживиться чем-нибудь вкусным или познакомиться с людьми поближе ему резко помешала обычная дворняга, живущая вместе с рабочими и бдительно охраняющая территорию.

Для того, чтобы предотвратить нападение хищника, собака сразу же начала громко лаять, пугая косолапого, из-за чего он, явно не ожидая отпора и растерявшись от неожиданности, даже попытался залезть на дерево.

Как сообщают очевидцы на странице с опубликованным роликом в соцсети «ВКонтакте», косолапый забрался наверх на ближайшее дерево, но - ненадолго. По прошествии нескольких минут медведь прижал уши и, хотя и с опаской, но все-таки спустился на землю.

Видимо осознав, что собака не нападет на него и не ввяжется в схватку, а значит - не доставит ему никакой опасности, - мишка стал принюхиваться и отходить от дерева. Рабочие в какой-то момент воспользовались дудкой, чтобы отпугнуть животное, однако эти звуки, как пишут в социальной сети, на бурого хищника также не возымели пугающего действия. Однако в итоге все, кажется, остались и разошлись друг с другом мирно.