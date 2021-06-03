«Нет никакой третьей волны»: Мурашко рассказал о снижении заболеваемости COVID-19

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о снижении заболеваемости коронавирусом в России. Такое заявление глава ведомства сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Нет никакой третьей волны, спокойно всё», - цитирует ТАСС слова министра.

Как отметил глава ведомства, в России наблюдается разная ситуация с COVID-19 в разных регионах. Однако в среднем заболеваемость в стране снижается, и речи о третьей волне пандемии сейчас не идет.

Ранее Михаил Мурашко назвал условие, при котором стоит рассчитывать на ослабление коронавирусных ограничений в России. По словам министра, они станут возможны тогда, когда 60% населения страны провакцинируется.