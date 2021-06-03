В России начался эксперимент по пересадке «космической» костной ткани

Российские ученые начали эксперимент по пересадке крысам полученной в космосе костной ткани. Первая группа животных уже прооперирована – им трансплантировали различные материалы. Об этом сообщил РИА управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

«Одна из важнейших целей эксперимента - сравнить космические и земные материалы, чтобы понимать, насколько мы можем их применять в регенеративной медицине», – уточнил он.

В ходе эксперимента хирурги проделывают отверстие в черепе каждого животного диаметром около полутора миллиметров. Уточняется, что такой дефект ученые выбрали из-за того, что он является одним из наиболее трудно заживающих. После в отверстие добавляются различные материалы - октакальцийфосфаты, полученные в космосе или на Земле, или трикальцийфосфаты. Другая группа животных не получает никаких материалов.

По словам Хесуани, ученым важно убедиться, что ткань не только восстановилась, но и не разрослась, то есть не образовалась так называемая костная мозоль. Восстановление костной ткани у крыс будут проверять через месяц после операции, затем через три и через шесть. Всего в эксперименте участвуют более 50 крыс.

Планировалось, что исследования начнутся в апреле 2020 года, когда материалы, напечатанные на 3D-биопринтере на МКС, были доставлены на Землю, но они были отложены из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали новую технологию недорого полимерного покрытия, способного остановить кровотечение в течение одной минуты.