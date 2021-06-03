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Ученые РАН оценили опасность приближающегося к Земле плазменного облака

Ян Брацкий
05:46 03.06.2021
По их оценкам, вероятность того, что плазменное облако коснется Земли составляет всего 10 процентов.
Ученые РАН оценили опасность приближающегося к Земле плазменного облака
© Фото: unsplash
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Выброшенное Солнцем крупное облако плазмы не принесет ощутимого вреда Земле. К такому выводу пришли ученые из Российской академии наук (РАН). Таким образом они опровергли ранее опубликованную информацию о приближении к нашей планете «космического шторма».

По их расчетам, вероятность касания Земли плазменным облаком ничтожна мала и составляет всего 10 процентов. То что метеозависимые люди испытают по этому поводу недомогание и вовсе - менее одного процента.

«Причина в том, что, как уже говорилось, важен не только факт выброса, но и его направление. А выброс был направлен уж очень явно мимо Земли. Возможность зацепить нашу планету у него была лишь краем, и то с очень низкой вероятностью. Такие краевые касания могут вызвать лишь незначительные возмущения поля, но никак не бури, да еще и крупные, стоящие упоминания», - пояснили специалисты в беседе с ТАСС.

Ранее один из специализирующихся на научных новостях портал опубликовал новость о том, что первого июня Землю накроет волна солнечной плазмы. При этом, до Земли долетит лишь периферия облака плазмы. По мнению специалистов, это был самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25 солнечном цикле. Последствия должны были ощущаться несколько дней.

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