Ученые РАН оценили опасность приближающегося к Земле плазменного облака

Выброшенное Солнцем крупное облако плазмы не принесет ощутимого вреда Земле. К такому выводу пришли ученые из Российской академии наук (РАН). Таким образом они опровергли ранее опубликованную информацию о приближении к нашей планете «космического шторма».

По их расчетам, вероятность касания Земли плазменным облаком ничтожна мала и составляет всего 10 процентов. То что метеозависимые люди испытают по этому поводу недомогание и вовсе - менее одного процента.

«Причина в том, что, как уже говорилось, важен не только факт выброса, но и его направление. А выброс был направлен уж очень явно мимо Земли. Возможность зацепить нашу планету у него была лишь краем, и то с очень низкой вероятностью. Такие краевые касания могут вызвать лишь незначительные возмущения поля, но никак не бури, да еще и крупные, стоящие упоминания», - пояснили специалисты в беседе с ТАСС.

Ранее один из специализирующихся на научных новостях портал опубликовал новость о том, что первого июня Землю накроет волна солнечной плазмы. При этом, до Земли долетит лишь периферия облака плазмы. По мнению специалистов, это был самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25 солнечном цикле. Последствия должны были ощущаться несколько дней.