Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю

Землю накроет волна солнечной плазмы 1 июня. Как сообщается, облако вещества было выброшено в космос 28 мая.

До Земли долетит лишь периферия облака плазмы, сообщается на сайте spaceweather.com. По мнению специалистов, это будет самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25 солнечном цикле.

Жители приполярных широт смогут наблюдать «хорошее световое шоу» первого июня, говорится на сайте. Помимо этого, в этот день возможны небольшие геомагнитные бури.

Ранее в институте космических исследований РАН рассказали, когда россияне смогут увидеть редчайшее кольцеобразное солнечное затмение.