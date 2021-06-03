Стали известны все полуфиналисты ЧМ по хоккею
В полуфинале соревнования США сыграет с Канадой, Финляндия встретится с Германией.
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Сборная Финляндии стала последним полуфиналистом чемпионата мира по хоккею, после того как обыграла команду Чехии. Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 1:0 в пользу финнов.
Таким образом, в полуфинальных играх, которые состоятся 5 июня, сойдутся следующие команды: США - Канада, Финляндия - Германия.
Ранее в четвертьфинальной встрече сборная России в ожесточенной борьбе уступила Канаде. Встреча завершилась со счетом 2:1. Решающую шайбу у канадцев получилось забросить лишь в овертайме.