Срок хранения и натуральность: эксперт развеял популярнейший миф о молоке

Сейчас на российском и мировом рынках представлено большое количество молочных брендов. Молоко - популярный и любимый практически всеми продукт, окруженный многочисленными мифами о его пользе, вреде, специфике производства, сроках хранения и о многом другом. Один из таких мифов гласит, что чем больше у молока срок годности, тем больше вероятность, что оно ненатуральное. Однако, так ли это на самом деле, в беседе со «Звездой» рассказала руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

«Никаких корреляций (у сроков хранения молока - прим. ред.) с ненатуральностью нет. То есть, если молоко хранится долго, то это не означает, что это молоко ненатуральное, что оно сделано из сухого (молока - прим. ред.), или что в нем есть запрещенные пищевые добавки. К слову, в пищевом молоке все добавки запрещены, в питьевое молоко ничего не допускается. А храниться оно может долго, лишь после того, как будет обработано термически, при помощи современных технологий: ультрапастеризация, стерилизация. Такие способы термической обработки молока, они полностью удаляют всю ненужную микрофлору, то есть молоко становится стерильным», - объяснила специалист.

Эксперт также рассказала, при какой температуре обрабатывается молоко и благодаря каким условиям достигается столь долгий срок его хранения.

«Любая порча молока - она связана с развитием нежелательной микрофлоры в нем. Так вот если его термически обработали при температуре 137 градусов, это ультрапастеризованное молоко, самое распространенное на рынке, которое шесть месяцев хранится, то за быстрый промежуток времени и при такой температуре полностью уничтожается вся микрофлора. И в таком стерильном виде молоко, разлитое в асептических условиях, без доступа воздуха, в упаковке, которая не нарушена, в температурных условиях - плюс 20 градусов, может храниться до шести месяцев. И оно будет натуральным: никакого сухого молока или пищевых добавок там не будет», - заключила Лариса Абдуллаева.

Ранее член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала «Звезде» о том, какие молочные продукты являются наиболее полезными для человеческого организма.