Нутрициолог назвала самый полезный для человека молочный продукт

Молочные продукты присутствуют в рационе практически каждого человека. О том, какие из них наиболее полезны для человеческого организма, «Звезде» рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

Эксперт отметила, что, говоря о пользе молочных и кисломолочных продуктов, следует выделять их с точки зрения наибольшего количества белка в 100 граммах. На первом месте - творог.

«Творог лучше брать 5% по жирности, чтобы мы и калорийности не превысили и, соответственно, совсем обезжиренный не ели, потому что жиры имеют важную роль в построении клеток нашего тела», - рассказала Деккер.

Далее по рейтингу - варенец, кефир, йогурт и ряженка. Последнее место эксперт отдала молоку, но не потому, что оно неполезное, а потому, что не все способны усвоить лактозу - некоторые утратили этот фермент ввиду того, что имели перерыв в приемах молочных продуктов.

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