Власти неоднократно выносили предупреждения хозяину дома под Воронежем, где погибли дети

В администрации Лискинского района в Воронежской области сообщили, что владелец дома, где в результате обрушения плиты перекрытия погибли трое детей, несколько раз получал предупреждения от властей.

«Здание, где погибли дети, частное, находилось в заброшенном состоянии»,- уточнили в администрации.

Напомним, в четверг, 3 июня, в недостроенном дачном доме в Лискинском районе произошло обрушение плиты перекрытия. Позже в ГУ МЧС по региону сообщили, что погибли трое мальчиков до 12 лет.