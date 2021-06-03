Трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома под Воронежем
Ранее в ГУ МЧС по региону подтвердили, что под завалами могут находиться дети.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома под Воронежем. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Под завалами обнаружены тела троих детей. Все мальчики в возрасте от 7 до 12 лет», - говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Воронежской области у жилого дома обрушились перекрытия. В ГУ МЧС по региону подтвердили, что под завалами могут находиться три ребенка.
Также сообщалось, что на место происшествия прибыли спасатели и тяжелый кран для разбора завалов.