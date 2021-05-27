Глобальная связь: SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Новую группу интернет-спутников запустила в космос компания SpaceX. Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

Примерно через час после старта все 60 спутников были выведены на орбиту и присоединились к остальным аппаратам компании Starlink. В настоящее время их над Землей уже больше полутора тысяч. До конца года один из крупнейших в мире операторов связи обещает обеспечить доступом в интернет всю планету.

Выполнив задачу первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на автоматическую плавучую платформу в Атлантике на расстоянии примерно 600 километров от космодрома.