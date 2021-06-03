МЧС опубликовало кадры с места мощного пожара в Подольске

МЧС опубликовало новые кадры с места крупного пожара в промзоне Подольска. На них можно увидеть само возгорание, работу спасателей и пожарных вертолетов Ка-32 Московского авиационного центра.

Сообщение о возгорании в микрорайоне Климовск поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС МЧС России поступило в 16.40 мск. На открытой площадке загорелся мусор, возгоранию присвоили третий ранг сложности. По состоянию на 20.23 мск пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

К тушению привлечены 39 единиц техники, 107 человек и два вертолета Ка-32, уточнили в ведомстве.