Задействован вертолет: в промзоне Подольска тушат крупный пожар

На открытой площадке предприятия в микрорайоне Климовск в Подольске произошел крупный пожар. Горит мусор, площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров.

По данным МЧС, к тушению привлекается 107 человек и 39 единиц техники, а также два вертолета Ка-32 от Московского авиационного центра, совершившие 19 сбросов воды. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Существует угроза возгорания стоящих рядом административного здания и ангара. О причинах пожара пока ничего неизвестно.