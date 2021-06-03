Власти Украины заявили о желании участвовать в переговорах по «Северному потоку-2»

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что Киев хочет принять участие в обсуждении «Северного потока - 2» вместе с Германией и США.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил о ведущихся в Вашингтоне переговорах по газопроводу.

По словам украинской стороны, строительство магистрали бьет Киев «в самое сердце» в сфере экономики и безопасности.

По словам Мельника, Украина призывает дать возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией «по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении».

Он подчеркнул, что, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины», то это обернется катастрофой прежде всего для взаимного доверия, передает РИА Новости.

Ранее в Германии раскрыли детали переговоров с США по «Северном потоку - 2». Подчеркивалось, что решение удастся найти, хотя это будет и непросто.