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В Германии раскрыли детали переговоров с США по «Северном потоку-2»

Анна Касаткина
15:06 01.06.2021
Глава МИД ФРГ считает, что решение удастся найти, хотя это будет и непросто.
В Германии раскрыли детали переговоров с США по «Северном потоку-2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Правительство ФРГ и администрация США проводят переговоры по «Северному потоку - 2» в Вашингтоне, у обоих сторон есть интерес к поиску общего пути. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств НАТО в Берлине.

«Мы не только приняли к сведению решение в Вашингтоне и комментарии президента (США Джо) Байдена по данной теме, но и подчеркнули, что у нас есть интерес к поиску общего пути», - сказал он.

Маас выразил уверенность, что путь удастся найти, хотя это будет и непросто. Глава МИД добавил, что в ближайшее время планируется вступить в диалог с ответственными лицами в Вашингтоне, уточняет РИА Новости.

По данным на 31 марта, «Северный поток - 2» достроен на 95%, осталось уложить 121 километр труб по двум ниткам. Как отмечал генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров газопровода. Германия выступает за завершение проекта и против односторонних санкций США в отношении проекта. Ранее Байден заявил, что строительство газопровода будет продолжено, невзирая на действующие ограничения. Введение дальнейших санкций, по его словам, непродуктивно и ухудшит отношения Соединенных Штатов с Европой.

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