Белоруссия сократила численность персонала дипмиссии США

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что власти Республики в качестве ответных мер на санкции США против предприятий страны приняли решение сократить персонал американского посольства в Штатах. Кроме того, предлагается ужесточить визовые процедуры.

«Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. Нами отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», - сказано в сообщении на сайте МИД Белоруссии.

По словам пресс-секретаря МИД, принимаемые меры носят точечный характер и призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления в отношениях с Белоруссией.

По словам Глаза, действия Штатов в отношении белорусских предприятий являются незаконными и противоречащими международному праву.

В конце мая США начали разработку адресных санкций против представителей белорусских властей. Вместе с тем Штаты планировали вернуть утвержденные прежде меры в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии.