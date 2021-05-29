Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США начали разработку адресных санкций против представителей белорусских властей

Анна Берестовая
04:17 29.05.2021
США вместе со странами-партнерами разрабатывают адресные санкции против государственных лиц Беларуссии.
США начали разработку адресных санкций против представителей белорусских властей
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Соединенные Штаты в сотрудничестве с Евросоюзом и рядом дружественных государств начали разработку адресных санкций, направленных против ключевых фигур из числа представителей белорусских властей. Вместе с тем США планируют вернуть утвержденные прежде меры в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, аргументировав подобное решение многочисленными нарушениями прав человека, актами коррупции и иными преступлениями, совершенными членами «режима Лукашенко». Она добавила, что ранее снятые санкции против госкомпаний вступят в силу 3 июня текущего года. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо этого, американская сторона намерена приостановить соглашение о двустороннем авиасообщении, достигнутое с Белоруссией в 2019 году. Данная мера будет введена в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:17 В стране и мире
США начали разработку адресных санкций против представителей белорусских властей
02:08 В стране и мире
Видео
Дымящиеся руины: кадры с места крупного пожара на рынке в Сочи
01:43 В стране и мире
На Украине испугались прихода тотальной нищеты и беззакония
00:59 В стране и мире
Видео
В Сети опубликовано видео погони за лихачом на Mercedes в Сочи
23:18 В стране и мире
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились
Популярное
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.