США начали разработку адресных санкций против представителей белорусских властей

Соединенные Штаты в сотрудничестве с Евросоюзом и рядом дружественных государств начали разработку адресных санкций, направленных против ключевых фигур из числа представителей белорусских властей. Вместе с тем США планируют вернуть утвержденные прежде меры в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, аргументировав подобное решение многочисленными нарушениями прав человека, актами коррупции и иными преступлениями, совершенными членами «режима Лукашенко». Она добавила, что ранее снятые санкции против госкомпаний вступят в силу 3 июня текущего года. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо этого, американская сторона намерена приостановить соглашение о двустороннем авиасообщении, достигнутое с Белоруссией в 2019 году. Данная мера будет введена в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.