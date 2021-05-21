Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке

Ян Брацкий
22:58 21.05.2021
Как ожидают в ведомстве, стабилизация цен на топливном рынке произойдет после завершения отпускного сезона.
В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Текущий уровень производства автомобильного топлива полностью удовлетворяет спрос населения. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин. По его мнению, внутренний спрос на бензин вырастет в период отпусков, однако предпринятые ранее меры позволили производителям накопить запасы топлива и заранее увеличить его производство.

«В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос. Вместе с тем сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создает дополнительный биржевой спрос на бензины марки АИ-92 и в особенности АИ-95, спрос на который растет ежегодно», - цитирует ТАСС заявление замглавы Минэнерго Павла Сорокина.

После завершения ажиотажного спроса на автомобильное топливо, ожидается стабилизация цен на рынке, отметил чиновник. Способствовать этому будет недавно скорректированный демпферный механизм. Рост розничной цены на АЗС не должен превысить уровень инфляции, спрогнозировали в Минэнерго.

«После прохождения периода ажиотажного спроса, а также с учетом выплат в адрес переработчиков по скорректированному демпферному механизму ожидается стабилизация оптовых цен на бирже», - добавил он.

В Минэнерго также добавили, что будут продолжать пристально следить за ситуацией на топливном рынке. В качестве крайней меры реагирования не исключен запрет на экспорт топлива, добавил Сорокин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:15 В стране и мире
В РФ создадут новейший навигационный комплекс для освоения Арктики
23:44 Армия
Видео
Укрепление дамбы: военнослужащие ЦВО устраняют последствия паводка в Хакасии
20:46 В стране и мире
Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России
18:27 Спорт
Россияне обыграли чехов в своей первой игре на чемпионате мира по хоккею
20:29 В стране и мире
ФСБ задержала двух сторонников террористической организации под Калининградом
Популярное
Популярное
Илон Маск допустил существование внеземной жизни
В офисе Зеленского отреагировали на скандал из-за вышиванки
Видео
Автоматные очереди и вой сирен: кадры сражения военнослужащих ВВО с «террористами» под Биробиджаном
Видео
Путин заявил, что Россия «выбьет зубы» всем, кто попробует что-то у нее «откусить»
Видео
«Счет придет большой»: космонавт Сергей Кудь-Сверчков оценил критичность утечки воздуха с МКС
Эксперт объяснил новую схему обмана покупателя на кассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.