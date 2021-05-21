В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке

Текущий уровень производства автомобильного топлива полностью удовлетворяет спрос населения. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин. По его мнению, внутренний спрос на бензин вырастет в период отпусков, однако предпринятые ранее меры позволили производителям накопить запасы топлива и заранее увеличить его производство.

«В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос. Вместе с тем сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создает дополнительный биржевой спрос на бензины марки АИ-92 и в особенности АИ-95, спрос на который растет ежегодно», - цитирует ТАСС заявление замглавы Минэнерго Павла Сорокина.

После завершения ажиотажного спроса на автомобильное топливо, ожидается стабилизация цен на рынке, отметил чиновник. Способствовать этому будет недавно скорректированный демпферный механизм. Рост розничной цены на АЗС не должен превысить уровень инфляции, спрогнозировали в Минэнерго.

«После прохождения периода ажиотажного спроса, а также с учетом выплат в адрес переработчиков по скорректированному демпферному механизму ожидается стабилизация оптовых цен на бирже», - добавил он.

В Минэнерго также добавили, что будут продолжать пристально следить за ситуацией на топливном рынке. В качестве крайней меры реагирования не исключен запрет на экспорт топлива, добавил Сорокин.