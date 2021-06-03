Моргенштерн назвал решение суда рекламой стоимостью в 100 тысяч рублей

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) прокомментировал решение Зюзинского суда Москвы, по которому музыканту был назначен штраф размером в 100 тысяч рублей. Его обвинили в пропаганде наркотиков в песнях «Розовое вино - 2» и Family.

«Мы запрашивали открытый суд, чтобы все абсолютно своими глазами видели, своими ушами слышали и чтобы вас моя охрана здесь на улице не обижала. К сожалению, нам отказали в открытом суде. Но ничего страшного. Я хочу поблагодарить судью сразу же за то, что мне разрешили сидеть, мне разрешили не вставать постоянно. Хочу сказать за то, что мы послушали материалы дела несколько раз. Некоторые в зале даже пританцовывали. Я так вообще. Мне очень нравятся эти песни», - сказал он.

По словам рэпера, его судили за строки, которые он не пел. Однако, несмотря на все доказательства, в суде на это не обратили внимания.

«Скорее не обидно, а даже смешно, что меня сегодня судили за строчки, которых я не пел, чтоб вы понимали. Мы это в суде говорили: “Ребята, мы слушали несколько раз песни. Смотрите, вот строчки, за которые вы предъявляете. Это мой голос? Это я пою?”. Мы привели администратора канала, который выложил это в Интернет. Мы показываем, что у нас есть доказательства. Но нет, всем пофиг», - заявил Валеев.

Кроме того, Моргенштерн добавил, что не понимает, каким образом можно судить творчество певца: герой его треков - это лишь персонаж, но не он сам.

«Я не понимаю, как можно вообще в принципе судить творчество лирического героя, искусство. Вы думаете, что я сплю в этих цепях? Это костюм рэпера. Очнитесь. И мой лирический герой в некоторых песнях - это вот такой крутой парень, плохиш. Я недавно снял клип среди танков, вертолетов в армии. Я солдат? Я танкист? Нет. Так же и это, это лирический герой. Предлагаю тогда судить актеров, которые в фильмах играют фашистов за пропаганду фашизма», - считает музыкант.

Подводя итоги заседания, Моргенштерн поблагодарил суд и тех, кто подал иск, так как, по его словам, данное дело стало рекламой для музыканта.

«Хочу сказать спасибо суду, большое спасибо тем, кто подал заявление. Спасибо всем, кто это будет смотреть. Очередной перфоманс, очередная реклама на всю страну, стоимостью в сто тысяч рублей», - отметил он.

Ранее Лига безопасного Интернета попросила Генеральную прокуратуру проверить рэпера Моргенштерна по поводу возможной пропаганды наркотиков среди детей. По словам директора Лиги безопасного Интернета, члена ОП России Екатерины Мизулиной, подобный контент может разрушительно влиять на здоровье несовершеннолетних, как на духовное, так и физическое, а также психическое развитие подростков.