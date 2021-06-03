Представитель Моргенштерна напал на журналиста у здания суда: видео

У здания Зюзинского суда Москвы произошел конфликт между журналистом и представителем Моргенштерна. Это произошло в тот момент, когда сотрудники СМИ задавали вопросы администратору YouTube-канала музыканта. Рядом с молодым человеком стоял мужчина в солнцезащитных очках и черной маске.

«Мужчина, вы охранник?» - обратился к нему один из журналистов.

Сразу после этого представитель музыканта оттолкнул сотрудника СМИ, подошел к своей машине и сел в нее. Операторы и корреспонденты подбежали к нападавшему и стали интересоваться тем, почему он так себя повел.

«Подайте в суд. Он разберется», - ответил мужчина.

Напомним, что сегодня Зюзинский суд рассматривает дело о пропаганде наркотиков, которое завели на Моргенштерна из-за его песен и клипов. Адвокат артиста рассказал, что ему может грозить штраф до полутора миллионов рублей.