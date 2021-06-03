Минпромторг рассказал о разработке электромобиля Aurus. Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров в ходе ПМЭФ-2021.

«Мы параллельно еще будем делать электрический (Aurus) полностью и гибрид, который обеспечивает работу электрического двигателя», - отметил Мантуров.

Кроме того, по словам министра, серийный выпуск внедорожника Aurus начнется во втором полугодии 2022 года.

Ранее в Минпроторге рассказали о разработке образца Aurus на водородном топливе. В понедельник, 31 мая, на заводе в Елабуге стартовало серийное производство российских премиальных автомобилей.

В ходе ПМЭФ-2021 Мантуров подчеркнул, что серийный выпуск автомобиля Aurus на водороде возможен лишь в долгосрочной перспективе.

По его мнению, для начала нужно отработать технологию, лабораторные образцы, «посчитать и понять, на какие типы автомобилей это лучше адаптируется».