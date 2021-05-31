В Минпромторге рассказали о разработке образца Aurus на водородном топливе

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Aurus является единственной в мире компанией, которая имеет лабораторный образец машины на водородном носителе.

Кроме того, как стало известно, в июне текущего года первые российские автомобили премиум-класса Aurus Senat отправят на дистрибуцию.

Серийное производство премиальных автомобилей стартовало в понедельник, 31 мая. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.

Напомним, Aurus - первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat стартовал на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане в понедельник, 31 мая. В церемонии запуска в формате видеоконференции принял участие президент России Владимир Путин.