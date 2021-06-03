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Новак рассказал о работе над «социальной газификацией» в регионах РФ

Анна Касаткина
16:17 03.06.2021
По словам вице-премьера, точное количество домовладений, которым будет доступна бесплатная газификация, станет известно в ближайшее время.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Порядка двух миллионов домовладений на сегодняшний день могут бесплатно провести газ от внутрипоселковых газопроводов до границы земельного участка. Об этом на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию президент поручил до 2023 года произвести догазификацию населенных пунктов, к которым ранее был проведен газ, но отдельные дома по разным причинам оказались к нему не подключены. Теперь проводить газ от внтурипоселкового газопровода до границы земельного участка должен за свой счет единый оператор газоснабжения.

«По нашим оценкам, это порядка двух миллионов таких домовладений на сегодня. Работа по инвентаризации еще идет, в ближайшее время она будет закончена, и мы точно будем понимать, какое количество населенных пунктов в каждом субъекте Российской Федерации, какое потенциальное количество жилых домов может подать заявку на то, чтобы такая инфраструктура была подведена. Потому что здесь, в любом случае, в первую очередь должна быть заявительная кампания», - пояснил Новак, отвечая на вопрос «Звезды» о развитии газификации субъектов РФ в ближайшее время.

Накануне, 2 июня, поправки о бесплатном подключении населения к газу одобрил Совет Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко при этом отметила, что необходимо рассмотреть возможность проводить газ не до границы участка, а до фундамента дома.  

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