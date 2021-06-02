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Минэнерго отобрало 15 пилотных регионов для «социальной газификации»

Виктория Ивашечкина
22:31 02.06.2021
Ведомство также планирует наладить взаимодействие с министерствами энергетики субъектов страны.
Минэнерго отобрало 15 пилотных регионов для «социальной газификации»
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
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Минэнерго России отобрало 15 «пилотных» регионов, в которых реализуется программа ускоренной догазификации домовладений граждан без привлечения их средств. При этом министр энергетики страны Николай Шульгинов отметил, что в будущем количество таких регионов будет увеличено.

«Амурская, Архангельская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский края, Республика Дагестан, Республика Бурятия и другие», - перечислил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, ведомству необходимо начинать не только с этих пилотов, но и со всех регионов. Сейчас Минэнерго РФ налаживает взаимодействие с министерствами энергетики субъектов страны.

Ранее в Минэнерго оценили идею введения прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию.

По словам министра энергетики России, рост тарифов на фоне пандемии COVID-19 может усугубить финансовую ситуацию россиян.

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