Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях «Розовое вино - 2» и Family. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что решение суда будет обжаловано, так как защите рэпера не дали возможности доказать его невиновность.

«Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около 15: суд отказался допросить свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказался приобщить адвокатские опросы других свидетелей, отказал в назначении фоноскопической экспертизы и во многом другом. Фактически нам не дали никакой возможности доказать невиновность Алишера и сделать процесс открытым, допустив СМИ. Будем обжаловать», - сказал он.

Ранее Лига безопасного Интернета попросила Генеральную прокуратуру проверить рэпера Моргенштерна по поводу возможной пропаганды наркотиков среди детей. По словам директора Лиги безопасного Интернета, члена ОП России Екатерины Мизулиной, подобный контент может разрушительно влиять на здоровье несовершеннолетних, как на духовное, так и физическое, а также психическое развитие подростков.