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Власти Турции упростили правила въезда для вакцинированных туристов

Виктория Ивашечкина
15:00 03.06.2021
При этом непривитые путешественники старше шести лет должны будут иметь при себе документ с отрицательными результатами теста на COVID-19.
Власти Турции упростили правила въезда для вакцинированных туристов
© Фото: Osman Köycü, Unsplash
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Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что со вторника, 1 июня, вступили в силу новые правила въезда в Турцию для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов из России.

По новым правилам, данной категории путешественников не нужна будет справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия в страну.

При этом пассажиры из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала и туристы, которые посещали эти страны в последние 14 дней, помимо предоставления справки с отрицательным результатом анализа на коронавируса обязаны проходить двухнедельный карантин.

Также отмечается, что непривитые туристы старше шести лет из других стран, в том числе и РФ, должны иметь при себе документ с отрицательными результатами теста на коронавирус. Его необходимо будет сдать не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Однако вместо ПЦР-теста можно представить и справку с результатами экспресс-теста на антигены к инфекции.

Вакцинированные путешественники, по новым правилам, освобождены от необходимости предоставления справки с результатами ПЦР-теста. Вместо нее им надо будет показать сертификат о полной вакцинации двумя дозами, произведенной не позднее чем за две недели до въезда на территорию страны.

Туристы, которые ранее переболели коронавирусом и представили справку от органов здравоохранения своего государства, свидетельствующую о том, что они в течение последних шести месяцев до даты въезда в Турцию перенесли заболевание, также освобождены от необходимости предоставления справки с ПЦР-тестом.

Ранее в Ростуризме выразили надежду на то, что россияне получат возможность к июлю этого года посещать курорты Турции.

Также в ведомстве сообщили, что общий объем обязательств туркомпаний перед россиянами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей.

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