В Ростуризме предположили, когда россияне смогут отправиться в Турцию

В Ростуризме надеются, что россияне получат возможность к июлю этого года посещать курорты Турции. Об этом заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», - рассказала она в интервью телеканалу НТВ.

При этом около миллиона граждан РФ в той или иной мере забронировали или внесли деньги за путевки в Турцию, отметила Догузова. По ее словам, общий объем обязательств туркомпаний перед россиянами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей.

Руководитель Ростуризма назвала другие популярные у россиян, помимо Турции, направления для путешествий, это Греция, Абхазия, Хорватия и Египет.

Ранее российские власти приняли решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Соответствующую рекомендацию дали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Причина - сложная эпидемиологическая обстановка в этих странах. Авиасообщение будет приостановлено до 21 июня включительно, после чего профильные службы и ведомства оценят целесообразность его возобновления.