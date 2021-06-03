Кремль: возвращение специалистов по С-400 из Турции проходит в плановом режиме
Со слов Дмитрия Пескова, слухи относительно высылки российских технических специалистов не соответствуют действительности.
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В Кремле опровергли слухи относительно высылки российских техспециалистов по С-400 из Турции.
«Все наши специалисты, которые там были, возвращаются на родину в плановом порядке. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел, они возвращаются в плановом порядке. Подавать это как какую-то высылку, неправильно и некорректно», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее опровержение этих же сообщений поступило со стороны ФСВТС.