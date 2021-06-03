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ФСВТС опровергла сообщения о высылке из Турции российских специалистов по С-400

Иван Линдеманн
10:11 03.06.2021
Их возвращение, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком.
ФСВТС опровергла сообщения о высылке из Турции российских специалистов по С-400
© Фото: Минобороны России
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Сообщения о высылке российских технических специалистов по зенитным ракетным системам С-400 из Турции не соответствуют действительности. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.

«Возвращение российских технических специалистов, находящихся в Турции в связи с контрактом на С-400, будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком», - сказали РИА Новости в пресс-службе ФСВТС.

Ранее сообщения о том, что Анкара якобы намерена выслать российских технических специалистов из Турции с целью удовлетворения требований Вашингтона, появились сразу в нескольких СМИ.

Первый контракт на полковой комплект С-400 Россия и Турция заключили в 2017 году. Комплексы были поставлены Анкаре в 2019 году. Сразу после этого ухудшились отношения Турции с США, которые предлагали стране свои комплексы Patriot. Несмотря на это, Анкара решила не отказываться от С-400. В конце апреля этого года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона продолжает переговоры с РФ о покупке второго полка зенитного ракетного комплекса.

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