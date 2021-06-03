Песков назвал чудовищной ситуацию с кражей у ветерана, сидевшего вместе с Путиным на Параде Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ситуацией кражу денег у ветерана Василия Пронина, сидевшего рядом с Владимиром Путиным на Параде Победы.

Официальный представитель Кремля выразил надежду, что преступников найдут.

Ранее стало известно, что 96-летнего ветерана Василия Пронина, находившегося на Параде Победы на трибуне рядом с Владимиром Путиным, обокрали мошенники. Жулики разработали хитроумную схему, о чем корреспонденту «Звезды» подробно рассказал сам Василий Гаврилович. Неизвестный позвонил ему на домашний телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил снять 400 тысяч с банковского счета.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут. В свою очередь, в ГСУ СК по Москве заявили, что ведомство начало доследственную проверку «по фактам противоправных действий в отношении пожилого мужчины, озвученным в СМИ».